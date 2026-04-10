Данило Гетманцев попередив про ризик втрати ринку ОПК через складнощі з експортом

19:54, 10 квітня 2026
В Україні заговорили про ризики для ринку оборонно-промислового комплексу на тлі проблем з експортом озброєння.
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україна покладає великі сподівання на майбутнє оборонно-промислового комплексу.

За словами Гетманцева, важливу роль у розвитку галузі має відігравати правовий режим Defence City, однак наразі він не працює на повну, оскільки його запровадили лише після ухвалення законодавства у серпні минулого року.

Він повідомив, що наразі до програми долучилася лише близько 1% виробників озброєння. За його словами, головним стримуючим фактором залишається експорт, який досі обтяжений складними процедурами, тоді як посадовці уникають ухвалення рішень щодо видачі дозволів.

"Основна проблема – це експорт. Ми зустрічалися з товаровиробниками, і дійсно ця проблема досі не вирішена, досі вона забюрократизована, досі чиновники не хочуть взяти на себе відповідальність за дозволи на експорт", - повідомив Гетманцев у коментарі Новини.LIVE.

Він також підкреслив, що питання експорту стосується не лише Defence City, а всього оборонно-промислового комплексу та суміжних галузей.

За словами депутата, якщо Україна не активізує експорт озброєння, держава ризикує втратити ринок і можливості для економічного розвитку.

