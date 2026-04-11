Дополнительная платежка за газ 2026: кому придет и как формируется сумма

Некоторые потребители получат квитанцию ​​на оплату технического обслуживания.

В апреле в Киевской области планируют провести проверки газовых сетей в 409 многоквартирных домах. После завершения работ жители получат отдельные счета за техническое обслуживание. Размер платежа будет зависеть от конкретного дома и составит ориентировочно от 100 до 1000 гривен.

Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», расходы на техническое обслуживание газовых сетей не входят в тарифы на потребление и распределение газа, поэтому оплачиваются отдельно. Общая стоимость работ распределяется между всеми совладельцами квартир.

Какие работы будут проводить

Проверки направлены на оценку технического состояния сетей и выявление возможных неисправностей. В частности, специалисты будут выполнять:

проверку герметичности соединений газопроводов и оборудования;

тестирование системы на плотность с последующим устранением утечек газа;

осмотр креплений трубопроводов;

обследование защитных элементов в местах прохождения труб через конструкции здания.

При этом данные работы не включают капитальный ремонт сетей, обслуживание счетчиков, ремонт газовых приборов в квартирах, а также очистку дымовых и вентиляционных каналов. Об этом сообщили в Киевском филиале Газсети.

Периодичность и стоимость

Частота проведения технических осмотров зависит от срока эксплуатации сетей:

раз в три года — для домов, где газовые коммуникации используются более 25 лет;

раз в пять лет — если сети новее.

Сумма в отдельной квитанции формируется индивидуально. Она зависит от региона, технического состояния сетей и количества квартир в доме. Чем больше жителей, тем меньше будет платеж для каждого.

В 2026 году минимальный платеж составляет около 100 гривен, однако в небольших домах со сложной системой газопроводов он может превышать 1000 гривен.

Графики проведения работ публикуются на официальных сайтах региональных подразделений ООО «Газораспределительные сети Украины».

