  1. В Украине

Дополнительная платежка за газ 2026: кому придет и как формируется сумма

09:24, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Некоторые потребители получат квитанцию ​​на оплату технического обслуживания.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле в Киевской области планируют провести проверки газовых сетей в 409 многоквартирных домах. После завершения работ жители получат отдельные счета за техническое обслуживание. Размер платежа будет зависеть от конкретного дома и составит ориентировочно от 100 до 1000 гривен.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», расходы на техническое обслуживание газовых сетей не входят в тарифы на потребление и распределение газа, поэтому оплачиваются отдельно. Общая стоимость работ распределяется между всеми совладельцами квартир.

Какие работы будут проводить

Проверки направлены на оценку технического состояния сетей и выявление возможных неисправностей. В частности, специалисты будут выполнять:

проверку герметичности соединений газопроводов и оборудования;

тестирование системы на плотность с последующим устранением утечек газа;

осмотр креплений трубопроводов;

обследование защитных элементов в местах прохождения труб через конструкции здания.

При этом данные работы не включают капитальный ремонт сетей, обслуживание счетчиков, ремонт газовых приборов в квартирах, а также очистку дымовых и вентиляционных каналов. Об этом сообщили в Киевском филиале Газсети.

Периодичность и стоимость

Частота проведения технических осмотров зависит от срока эксплуатации сетей:

раз в три года — для домов, где газовые коммуникации используются более 25 лет;

раз в пять лет — если сети новее.

Сумма в отдельной квитанции формируется индивидуально. Она зависит от региона, технического состояния сетей и количества квартир в доме. Чем больше жителей, тем меньше будет платеж для каждого.

В 2026 году минимальный платеж составляет около 100 гривен, однако в небольших домах со сложной системой газопроводов он может превышать 1000 гривен.

Графики проведения работ публикуются на официальных сайтах региональных подразделений ООО «Газораспределительные сети Украины».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]