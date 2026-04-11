Додаткова платіжка за газ 2026: кому прийде і як формується сума

09:24, 11 квітня 2026
Деякі споживачі отримають квитанцію на сплату за технічне обслуговування.
Додаткова платіжка за газ 2026: кому прийде і як формується сума
У квітні в Київській області планують провести перевірки газових мереж у 409 багатоквартирних будинках. Після завершення робіт мешканці отримають окремі рахунки за технічне обслуговування. Розмір платежу залежатиме від конкретного будинку і становитиме орієнтовно від 100 до 1000 гривень. 

Відповідно до закону України «Про житлово-комунальні послуги», витрати на технічне обслуговування газових мереж не включені до тарифів на споживання та розподіл газу, тому оплачуються окремо. Загальна вартість робіт розподіляється між усіма співвласниками квартир.

Які роботи проводитимуть

Перевірки спрямовані на оцінку технічного стану мереж і виявлення можливих несправностей. Зокрема, фахівці виконуватимуть:

  • перевірку герметичності з’єднань газопроводів і обладнання;
  • тестування системи на щільність із подальшим усуненням витоків газу;
  • огляд кріплень трубопроводів;
  • обстеження захисних елементів у місцях проходження труб через конструкції будинку.

Водночас ці роботи не охоплюють капітальний ремонт мереж, обслуговування лічильників, ремонт газових приладів у квартирах, а також очищення димових і вентиляційних каналів. Про це повідомили у Київській філії Газмережі.

Періодичність і вартість

Частота проведення технічних оглядів залежить від строку експлуатації мереж:

  • раз на три роки — для будинків, де газові комунікації використовуються понад 25 років;
  • раз на п’ять років — якщо мережі новіші.

Сума в окремій квитанції формується індивідуально. Вона залежить від регіону, технічного стану мереж і кількості квартир у будинку. Чим більше мешканців, тим меншим є внесок для кожного.

У 2026 році мінімальний платіж становить близько 100 гривень, однак у невеликих будинках зі складною системою газопроводів він може перевищувати 1000 гривень.

Графіки проведення робіт оприлюднюють на офіційних сайтах регіональних підрозділів ТОВ «Газорозподільні мережі України».

