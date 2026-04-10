Кирилл Буданов заявил о прогрессе в переговорах с РФ и шансе на мирное соглашение

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в переговорах с РФ по поводу возможного мирного соглашения и считает, что урегулирование войны может не занять много времени. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По его словам, в переговорах с Россией уже есть заметный прогресс, и процесс не должен затянуться.

"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил он.

Буданов признал, что ранее стороны придерживались "максималистских позиций" в переговорах при посредничестве США, однако постепенно двигаются к компромиссу. Он также подчеркнул, что у России есть существенный стимул для заключения соглашения.

"В отличие от нас они тратят собственные средства. Это огромные суммы — уже в триллионах", — заявил Буданов.

В то же время, он не стал уточнять, каким именно может быть компромисс по территориальному вопросу, который остается самым сложным в переговорах.

