  1. В Украине

Кирилл Буданов заявил о прогрессе в переговорах с РФ и шансе на мирное соглашение

15:24, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о прогрессе в переговорах с РФ и наличии шансов на заключение мирного соглашения в ближайшее время.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что видит прогресс в переговорах с РФ по поводу возможного мирного соглашения и считает, что урегулирование войны может не занять много времени. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в переговорах с Россией уже есть заметный прогресс, и процесс не должен затянуться.

"Все они понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил он.

Буданов признал, что ранее стороны придерживались "максималистских позиций" в переговорах при посредничестве США, однако постепенно двигаются к компромиссу. Он также подчеркнул, что у России есть существенный стимул для заключения соглашения.

"В отличие от нас они тратят собственные средства. Это огромные суммы — уже в триллионах", — заявил Буданов.

В то же время, он не стал уточнять, каким именно может быть компромисс по территориальному вопросу, который остается самым сложным в переговорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Украина война офис президента Кирилл Буданов

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]