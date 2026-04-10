  1. В Україні

Кирило Буданов заявив про прогрес у переговорах із РФ та шанс на мирну угоду

15:24, 10 квітня 2026
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про прогрес у переговорах із РФ та наявність шансів на укладення мирної угоди найближчим часом.
фото: РБК-Україна
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що бачить прогрес у переговорах із РФ щодо можливої мирної угоди та вважає, що врегулювання війни може не зайняти багато часу. Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, у переговорах із Росією вже є помітний прогрес, і процес не має затягнутися.

"Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", — зазначив він.

Буданов визнав, що раніше сторони дотримувалися "максималістських позицій" у переговорах за посередництва США, однак поступово рухаються до компромісу. Він також підкреслив, що Росія має суттєвий стимул для укладення угоди.

"На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це величезні суми — вже у трильйонах", — заявив Буданов. 

Водночас він не став уточнювати, яким саме може бути компроміс щодо територіального питання, яке залишається найскладнішим у переговорах.

