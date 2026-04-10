  1. В Украине

365 дней в статусе «UKR» для получения карты побыту CUKR: что важно знать украинцам в Польше

20:11, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как выезды из Польши влияют на этот статус.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посольство Украины в Польше предоставило разъяснение относительно одного из ключевых условий получения карты побыту CUKR — необходимости иметь 365 дней непрерывного статуса «UKR».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, соответствующее толкование предоставило Управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców). В ведомстве подчеркнули, что это требование применяется буквально: речь идет именно о 365 последовательных днях с действующим статусом «UKR», привязанным к номеру PESEL. Суммирование нескольких отдельных периодов не допускается.

В разъяснении также уточняется, как выезды из Польши влияют на этот статус. Если лицо находилось за пределами страны более 30 дней, статус «UKR» автоматически меняется на «NUE». После возвращения он может быть предоставлен повторно, однако отсчет 365 дней начинается заново.

В то же время в случае краткосрочного выезда (до 30 дней), когда статус был изменен ошибочно, его можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Если подтверждается, что срок пребывания за границей не превышал допустимый, непрерывность статуса сохраняется.

В посольстве советуют украинцам, которые планируют оформление карты побыту CUKR, заранее проверить свою историю статуса «UKR» в реестре PESEL и убедиться в отсутствии перерывов в течение необходимого периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Польша Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]