365 дней в статусе «UKR» для получения карты побыту CUKR: что важно знать украинцам в Польше

Посольство Украины в Польше предоставило разъяснение относительно одного из ключевых условий получения карты побыту CUKR — необходимости иметь 365 дней непрерывного статуса «UKR».

Как отмечается, соответствующее толкование предоставило Управление по делам иностранцев (Urząd do Spraw Cudzoziemców). В ведомстве подчеркнули, что это требование применяется буквально: речь идет именно о 365 последовательных днях с действующим статусом «UKR», привязанным к номеру PESEL. Суммирование нескольких отдельных периодов не допускается.

В разъяснении также уточняется, как выезды из Польши влияют на этот статус. Если лицо находилось за пределами страны более 30 дней, статус «UKR» автоматически меняется на «NUE». После возвращения он может быть предоставлен повторно, однако отсчет 365 дней начинается заново.

В то же время в случае краткосрочного выезда (до 30 дней), когда статус был изменен ошибочно, его можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления. Если подтверждается, что срок пребывания за границей не превышал допустимый, непрерывность статуса сохраняется.

В посольстве советуют украинцам, которые планируют оформление карты побыту CUKR, заранее проверить свою историю статуса «UKR» в реестре PESEL и убедиться в отсутствии перерывов в течение необходимого периода.

