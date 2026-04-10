365 днів у статусі «UKR» для отримання карти побиту CUKR: що важливо знати українцям у Польщі

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України в Польщі надало роз’яснення щодо однієї з ключових умов отримання карти побиту CUKR — необхідності мати 365 днів безперервного статусу «UKR».

Як зазначається, відповідне тлумачення надало Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców). У відомстві наголосили, що ця вимога застосовується буквально: йдеться саме про 365 послідовних днів із чинним статусом «UKR», прив’язаним до номера PESEL. Складання кількох окремих періодів не допускається.

У роз’ясненні також уточнюється, як впливають виїзди з Польщі на цей статус. Якщо особа перебувала за межами країни понад 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на «NUE». Після повернення він може бути наданий повторно, однак відлік 365 днів починається заново.

Водночас у разі короткострокового виїзду (до 30 днів), коли статус було змінено помилково, його можна відновити. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування. Якщо підтверджується, що термін перебування за кордоном не перевищував дозволений, безперервність статусу зберігається.

У посольстві радять українцям, які планують оформлення карти побиту CUKR, заздалегідь перевірити свою історію статусу «UKR» у реєстрі PESEL та переконатися у відсутності перерв протягом необхідного періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.