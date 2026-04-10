  1. В Україні

365 днів у статусі «UKR» для отримання карти побиту CUKR: що важливо знати українцям у Польщі

20:11, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як впливають виїзди з Польщі на цей статус.
365 днів у статусі «UKR» для отримання карти побиту CUKR: що важливо знати українцям у Польщі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посольство України в Польщі надало роз’яснення щодо однієї з ключових умов отримання карти побиту CUKR — необхідності мати 365 днів безперервного статусу «UKR».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначається, відповідне тлумачення надало Управління у справах іноземців (Urząd do Spraw Cudzoziemców). У відомстві наголосили, що ця вимога застосовується буквально: йдеться саме про 365 послідовних днів із чинним статусом «UKR», прив’язаним до номера PESEL. Складання кількох окремих періодів не допускається.

У роз’ясненні також уточнюється, як впливають виїзди з Польщі на цей статус. Якщо особа перебувала за межами країни понад 30 днів, статус «UKR» автоматично змінюється на «NUE». Після повернення він може бути наданий повторно, однак відлік 365 днів починається заново.

Водночас у разі короткострокового виїзду (до 30 днів), коли статус було змінено помилково, його можна відновити. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування. Якщо підтверджується, що термін перебування за кордоном не перевищував дозволений, безперервність статусу зберігається.

У посольстві радять українцям, які планують оформлення карти побиту CUKR, заздалегідь перевірити свою історію статусу «UKR» у реєстрі PESEL та переконатися у відсутності перерв протягом необхідного періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Україна війна

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]