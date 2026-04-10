В Раде обсудили техническое состояние мостов и путепроводов Киева

17:48, 10 апреля 2026
Комитет по транспорту и инфраструктуре продолжил рассмотрение технического состояния мостов, путепроводов и других инфраструктурных объектов в Киеве, проведя закрытое заседание с участием представителей органов власти и профильных учреждений.
Комитет по транспорту и инфраструктуре продолжил проработку вопросов, касающихся технического состояния мостов, путепроводов и других искусственных сооружений в Киеве. Это заседание стало логическим продолжением работы, начатой ​​25 марта.

С учетом стратегической важности этих объектов, часть из которых отнесена к критической инфраструктуре, а также с учетом чувствительности обсуждаемой информации, заседание состоялось в закрытом формате.

Обеспечение безопасности и надлежащего функционирования транспортной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов в рамках парламентского контроля.

В заседании приняли участие представители Счетной палаты, Министерства развития общин и территорий Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, СБУ, ВСУ, Государственной налоговой службы, Государственной аудиторской службы, Укртрансбезопасности, КГГА, Национальной полиции в Киеве, Киевской городской прокуратуры, Главного управления Казначейства в Киеве «Киевавтодоргород», УК «Киевавтодор», АО «Укрзализныця» и ГП «Национальный институт развития инфраструктуры».

Верховная Рада Украины Киев

