В Раде обсудили техническое состояние мостов и путепроводов Киева
Комитет по транспорту и инфраструктуре продолжил проработку вопросов, касающихся технического состояния мостов, путепроводов и других искусственных сооружений в Киеве. Это заседание стало логическим продолжением работы, начатой 25 марта.
С учетом стратегической важности этих объектов, часть из которых отнесена к критической инфраструктуре, а также с учетом чувствительности обсуждаемой информации, заседание состоялось в закрытом формате.
Обеспечение безопасности и надлежащего функционирования транспортной инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов в рамках парламентского контроля.
В заседании приняли участие представители Счетной палаты, Министерства развития общин и территорий Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, СБУ, ВСУ, Государственной налоговой службы, Государственной аудиторской службы, Укртрансбезопасности, КГГА, Национальной полиции в Киеве, Киевской городской прокуратуры, Главного управления Казначейства в Киеве «Киевавтодоргород», УК «Киевавтодор», АО «Укрзализныця» и ГП «Национальный институт развития инфраструктуры».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.