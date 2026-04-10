У Раді обговорили технічний стан мостів і шляхопроводів Києва

Комітет з питань транспорту та інфраструктури продовжив розгляд технічного стану мостів, шляхопроводів та інших інфраструктурних об’єктів у Києві, провівши закрите засідання за участю представників органів влади та профільних установ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань транспорту та інфраструктури продовжив опрацювання питань, що стосуються технічного стану мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд у Києві. Це засідання стало логічним продовженням роботи, розпочатої 25 березня.

З урахуванням стратегічної важливості цих об’єктів, частина з яких віднесена до критичної інфраструктури, а також з огляду на чутливість обговорюваної інформації, засідання відбулося у закритому форматі.

Забезпечення безпеки та належного функціонування транспортної інфраструктури залишається одним із ключових пріоритетів у межах здійснення парламентського контролю.

У засіданні взяли участь представники Рахункової палати, Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, СБУ, ЗСУ, Державної податкової служби, Державної аудиторської служби, Укртрансбезпеки, КМДА, Національної поліції у місті Києві, Київської міської прокуратури, Головного управління Казначейства у місті Києві, КП «Київський метрополітен», КП «Київавтошляхміст», КК «Київавтодор», АТ «Укрзалізниця» та ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.