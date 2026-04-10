Реформа прожиточного минимума: как Минсоцполитики планирует изменить систему расчетов выплат

В Украине более 180 видов выплат сейчас привязаны к показателю прожиточного минимума. В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины прорабатывается реформа, которая предусматривает изменение подхода к расчетам и введение новой базовой величины. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.

Он отметил, что в Верховной Раде находятся четыре законопроекта, принятие которых должно открыть возможность для дальнейшего реформирования системы определения прожиточного минимума.

"Методика определения прожиточного минимума, которая есть сейчас, не соответствует современным реалиям. Рассчитывать такой минимум нужно с учетом европейской практики. Когда принимается во внимание нутрициологический состав питания и отдельно непродовольственная часть для каждого человека", - отметил Улютин.

