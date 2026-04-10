Реформа прожиткового мінімуму: як Мінсоцполітики планує змінити систему розрахунків виплат

В Україні понад 180 видів виплат нині прив’язані до показника прожиткового мінімуму. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України опрацьовують реформу, яка передбачає зміну підходу до розрахунків і запровадження нової базової величини. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до Уряду.

Він зазначив, що у Верховній Раді перебувають чотири законопроєкти, ухвалення яких має відкрити можливість для подальшого реформування системи визначення прожиткового мінімуму.

“Методика визначення прожиткового мінімуму, яка є на зараз, не відповідає сучасним реаліям. Розраховувати такий мінімум потрібно з урахуванням європейської практики. Коли береться до уваги нутріціологічний склад харчування і окремо нехарчова частина для кожної людини”, – зазначив Улютін.

