Украина возглавила антирейтинг по сокращению населения – МВФ

18:13, 10 апреля 2026
За 25 лет численность населения страны сократилась более чем на треть из-за войны, высокой смертности, низкой рождаемости и миграции, что стало худшим показателем среди 183 государств.
Украина возглавила антирейтинг по сокращению населения – МВФ
Украина заняла первое место в мире по темпам сокращения населения. По данным Международного валютного фонда, в период с 2000 по 2025 год численность населения страны уменьшилась на 32,5%, что является худшим показателем среди 183 государств. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Согласно оценкам, по состоянию на 2026 год в Украине проживает около 33,3 миллиона человек. Для сравнения, еще в 2021 году численность населения превышала 41 миллион.

Среди основных причин сокращения населения называют войну, высокий уровень смертности, низкую рождаемость и миграционные процессы.

Как отмечают демографы, в настоящее время уровень смертности почти втрое превышает уровень рождаемости, что формирует существенный демографический дисбаланс.

В результате количество работающих налогоплательщиков стремительно приближается к количеству пенсионеров.

