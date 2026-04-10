Населення України скоротилося на 33% за 25 років

За 25 років чисельність населення країни зменшилася більш ніж на третину через війну, високу смертність, низьку народжуваність та міграцію, що стало найгіршим показником серед 183 держав.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна посіла перше місце у світі за темпами скорочення населення. За даними Міжнародного валютного фонду, у період з 2000 по 2025 рік чисельність населення країни зменшилася на 32,5%, що є найгіршим показником серед 183 держав. Про це повідомляє Visual Capitalist.

Згідно з оцінками, станом на 2026 рік в Україні проживає близько 33,3 мільйона осіб. Для порівняння, ще у 2021 році чисельність населення перевищувала 41 мільйон.

Серед основних причин скорочення населення називають війну, високий рівень смертності, низьку народжуваність і міграційні процеси.

Як зазначають демографи, наразі рівень смертності майже утричі перевищує рівень народжуваності, що формує суттєвий демографічний дисбаланс.

Унаслідок цього кількість працюючих платників податків стрімко наближається до кількості пенсіонерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.