  1. В Украине

Украина не планирует менять правила выезда для мужчин до 23 лет — Денис Улютин

17:20, 10 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ведомстве заявляют, что международные партнеры не обращались с просьбой пересмотреть это решение, а основные дискуссии касаются продления временной защиты украинцев за рубежом.
Фото: msp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина не ведет переговоров с международными партнерами об отмене разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, несмотря на заявления отдельных европейских лидеров о массовом выезде украинцев этой категории после открытия границ, в министерстве не ведут соответствующей статистики. В частности, по оценкам европейской стороны, речь идет примерно о 400 тысячах человек, однако подтвердить или опровергнуть эти данные в Украине не могут.

Улютин отметил, что для стран Европейского Союза такая ситуация может создавать дополнительное давление и вызывать беспокойство. В то же время он подчеркнул, что «решение уже принято».

Министр также подчеркнул, что международные партнеры не обращались к Украине с просьбой отменить или ограничить возможность выезда для мужчин до 23 лет.

«Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Обсуждаем решения, которые страны будут принимать на национальном уровне относительно продления защиты и легального пребывания украинцев в них, по типу модели, которая уже действует в Польше», – отметил министр в интервью Forbes Ukraine.

По словам Улютина, ключевым фактором возвращения украинцев домой остается безопасность; он добавил, что «исследования международных партнеров показывают, что около 2 млн человек вернутся в течение года в случае подписания соглашения о прекращении огня».

Улютин уточнил, что в министерстве работают над созданием условий для комфортного возвращения граждан. В частности, украинцев информируют о возможностях жилья и трудоустройства, а также укрепляют способность общин принимать людей.

В настоящее время, по словам министра, в Украине функционирует более 1100 мест временного проживания и более 80 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц. Также продолжается работа над цифровым решением, которое должно упорядочить маршруты возвращения и доступ к услугам, а также позволить людям заранее регистрироваться в случае эвакуации или необходимости помощи.

Кроме того, общинам направили 1 миллиард гривен на обустройство мест временного пребывания, в частности с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Минсоцполитики пересечение границы

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]