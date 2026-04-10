Украина не планирует менять правила выезда для мужчин до 23 лет — Денис Улютин

В ведомстве заявляют, что международные партнеры не обращались с просьбой пересмотреть это решение, а основные дискуссии касаются продления временной защиты украинцев за рубежом.

Украина не ведет переговоров с международными партнерами об отмене разрешения на выезд за границу для мужчин в возрасте до 23 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, несмотря на заявления отдельных европейских лидеров о массовом выезде украинцев этой категории после открытия границ, в министерстве не ведут соответствующей статистики. В частности, по оценкам европейской стороны, речь идет примерно о 400 тысячах человек, однако подтвердить или опровергнуть эти данные в Украине не могут.

Улютин отметил, что для стран Европейского Союза такая ситуация может создавать дополнительное давление и вызывать беспокойство. В то же время он подчеркнул, что «решение уже принято».

Министр также подчеркнул, что международные партнеры не обращались к Украине с просьбой отменить или ограничить возможность выезда для мужчин до 23 лет.

«Сейчас идет дискуссия в другом формате. В первом квартале следующего года заканчивается временная защита. Обсуждаем решения, которые страны будут принимать на национальном уровне относительно продления защиты и легального пребывания украинцев в них, по типу модели, которая уже действует в Польше», – отметил министр в интервью Forbes Ukraine.

По словам Улютина, ключевым фактором возвращения украинцев домой остается безопасность; он добавил, что «исследования международных партнеров показывают, что около 2 млн человек вернутся в течение года в случае подписания соглашения о прекращении огня».

Улютин уточнил, что в министерстве работают над созданием условий для комфортного возвращения граждан. В частности, украинцев информируют о возможностях жилья и трудоустройства, а также укрепляют способность общин принимать людей.

В настоящее время, по словам министра, в Украине функционирует более 1100 мест временного проживания и более 80 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц. Также продолжается работа над цифровым решением, которое должно упорядочить маршруты возвращения и доступ к услугам, а также позволить людям заранее регистрироваться в случае эвакуации или необходимости помощи.

Кроме того, общинам направили 1 миллиард гривен на обустройство мест временного пребывания, в частности с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

