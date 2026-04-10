Україна не планує змінювати правила виїзду для чоловіків до 23 років — Денис Улютін

У відомстві заявляють, що міжнародні партнери не зверталися з проханням переглянути це рішення, а основні дискусії стосуються продовження тимчасового захисту українців за кордоном.

Україна не веде переговорів із міжнародними партнерами щодо скасування дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком до 23 років. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, попри заяви окремих європейських лідерів про масовий виїзд українців цієї категорії після відкриття кордонів, у міністерстві не ведуть відповідної статистики. Зокрема, за оцінками європейської сторони, йдеться приблизно про 400 тисяч осіб, однак підтвердити чи спростувати ці дані в Україні не можуть.

Улютін зазначив, що для країн Європейського Союзу така ситуація може створювати додатковий тиск і викликати занепокоєння. Водночас він підкреслив, що «рішення вже прийнято».

Міністр також наголосив, що міжнародні партнери не зверталися до України з проханням скасувати або обмежити можливість виїзду для чоловіків до 23 років.

«Зараз іде дискусія в іншому форматі. У першому кварталі наступного року закінчується тимчасовий захист. Спілкуємось щодо рішень, які країни прийматимуть на національному рівні щодо продовження захисту та легального перебування українців у них, на кшталт моделі, що вже діє в Польщі», – зазначив міністр в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За словами Улютіна, ключовим фактором повернення українців додому залишається безпека додаючи, що «дослідження міжнародних партнерів показують, що близько 2 млн людей повернуться упродовж року в разі підписання угоди про припинення вогню».

Улютін уточнив, що у міністерстві працюють над створенням умов для комфортного повернення громадян. Зокрема, українців інформують про можливості житла та працевлаштування, а також посилюють спроможність громад приймати людей.

Наразі, за словами міністра, в Україні функціонує понад 1100 місць тимчасового проживання та більш як 80 тисяч місць для внутрішньо переміщених осіб. Також триває робота над цифровим рішенням, яке має впорядкувати маршрути повернення та доступ до послуг, а також дозволити людям заздалегідь реєструватися у разі евакуації чи потреби в допомозі.

Крім того, громадам спрямували 1 мільярд гривень на облаштування місць тимчасового перебування, зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

