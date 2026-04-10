Кабмин утвердил порядок мониторинга в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию

Кабинет Министров Украины принял постановление, которая определяет механизм мониторинга и ежегодной отчетности в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Документ предусматривает мониторинг состояния выполнения законодательства в этой сфере. В частности, практики его применения, оценку эффективности мероприятий, а также определение состояния, причин и предпосылок распространения домашнего насилия.

Согласно постановлению, мониторинг будут осуществлять специально уполномоченные органы — Минсоцполитики, Нацсоцслужба, областные военные администрации (ОВА) и территориальные громады.

В то же время Координационный центр по предоставлению правовой помощи осуществляет мониторинг доступности бесплатной вторичной правовой помощи. Другие органы и учреждения, на которые возложены функции в этой сфере, могут организовывать мониторинг с целью внутренней оценки своей деятельности.

Постановление предусматривает сбор данных и показателей о случаях насилия, работе служб, эффективности реализации мероприятий, доступности и качестве получения услуг для пострадавших, а также выполнении программ и планов.

Анализ будет осуществляться на государственном, региональном и местном уровнях, а также в рамках выполнения международных обязательств Украины.

Кроме того, постановлением определен порядок формирования и обнародования ежегодного отчета, в частности его структура, содержание основных разделов и сроки подачи.

