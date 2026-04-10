  1. В Украине

Кабмин утвердил порядок мониторинга в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию

17:29, 10 апреля 2026
Мониторинг будут осуществлять специально уполномоченные органы — Минсоцполитики, Нацсоцслужба, областные военные администрации и территориальные громады.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которая определяет механизм мониторинга и ежегодной отчетности в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Об этом сообщило Минсоцполитики.

Документ предусматривает мониторинг состояния выполнения законодательства в этой сфере. В частности, практики его применения, оценку эффективности мероприятий, а также определение состояния, причин и предпосылок распространения домашнего насилия.

Согласно постановлению, мониторинг будут осуществлять специально уполномоченные органы — Минсоцполитики, Нацсоцслужба, областные военные администрации (ОВА) и территориальные громады.

В то же время Координационный центр по предоставлению правовой помощи осуществляет мониторинг доступности бесплатной вторичной правовой помощи. Другие органы и учреждения, на которые возложены функции в этой сфере, могут организовывать мониторинг с целью внутренней оценки своей деятельности.

Постановление предусматривает сбор данных и показателей о случаях насилия, работе служб, эффективности реализации мероприятий, доступности и качестве получения услуг для пострадавших, а также выполнении программ и планов.

Анализ будет осуществляться на государственном, региональном и местном уровнях, а также в рамках выполнения международных обязательств Украины.

Кроме того, постановлением определен порядок формирования и обнародования ежегодного отчета, в частности его структура, содержание основных разделов и сроки подачи.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

