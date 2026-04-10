  1. В Україні

Кабмін визначив порядок моніторингу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

17:29, 10 квітня 2026
Моніторинг здійснюватимуть спеціально уповноважені органи – Мінсоцполітики, Нацсоцслужба, обласні військові адміністрації та територіальні громади.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка визначає механізм моніторингу та щорічного звітування у сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Документ передбачає моніторинг стану виконання законодавства у цій сфері. Зокрема, практики його застосування, оцінювання ефективності заходів, а також визначення стану, причин і передумов поширення домашнього насильства.

Відповідно до постанови, моніторинг здійснюватимуть спеціально уповноважені органи – Мінсоцполітики, Нацсоцслужба, обласні військові адміністрації (ОВА) та територіальні громади.

Водночас Координаційний центр з надання правничої допомоги здійснює моніторинг доступності безоплатної вторинної правничої допомоги. Інші органи та установи, на які покладаються функції у цій сфері, можуть організовувати моніторинг з метою внутрішнього оцінювання своєї діяльності.

Постанова передбачає збір даних і показників щодо випадків насильства, роботи служб, ефективності здійснення заходів, доступності та якості отримання послуг для постраждалих, а також виконання програм і планів.

Аналіз здійснюватиметься на державному, регіональному та місцевому рівнях, а також у межах виконання міжнародних зобов’язань України.

Крім того, постановою визначено порядок формування та оприлюднення щорічного звіту, зокрема його структуру, зміст основних розділів та строки подання.

Кабінет Міністрів України

