Выплата за первый срочный контракт — что нужно знать

В ТЦК назвали суммы выплат за первый срочный контракт.

Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос выплаты за первый срочный контракт.

Военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату.

Единовременная выплата в 2026 году:

рядовой состав — 26 624 грн;

сержантский/старшинский состав — 29 952 грн;

офицерский состав — 33 280 грн.

Кто может заключать контракт:

граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет;

граждане, проходящие военную службу по мобилизации.

