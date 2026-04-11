  В Украине

Выплата за первый срочный контракт — что нужно знать

07:54, 11 апреля 2026
В ТЦК назвали суммы выплат за первый срочный контракт.
Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос выплаты за первый срочный контракт.

Военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату.

Единовременная выплата в 2026 году:

  • рядовой состав — 26 624 грн;
  • сержантский/старшинский состав — 29 952 грн;
  • офицерский состав — 33 280 грн.

Кто может заключать контракт:

  • граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет;
  • граждане, проходящие военную службу по мобилизации.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

