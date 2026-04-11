Выплата за первый срочный контракт — что нужно знать
07:54, 11 апреля 2026
Ровенский областной ТЦК разъяснил вопрос выплаты за первый срочный контракт.
Военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату.
Единовременная выплата в 2026 году:
- рядовой состав — 26 624 грн;
- сержантский/старшинский состав — 29 952 грн;
- офицерский состав — 33 280 грн.
Кто может заключать контракт:
- граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства в возрасте от 18 лет;
- граждане, проходящие военную службу по мобилизации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.