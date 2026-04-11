Виплата за перший строковий контракт — що треба знати

У ТЦК назвали суми виплат за перший строковий контракт.

Рівненський обласний ТЦК роз’яснив питання виплати за перший строковий контракт.

Військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату.

Одноразова виплата у 2026 році:

Рядовий склад — 26 624 грн

Сержантський/старшинський склад — 29 952 грн

Офіцерський склад — 33 280 грн

Хто може укладати контракт:

Громадяни України, іноземці або особи без громадянства віком від 18 років.

Громадяни, які проходять військову службу по мобілізації.

