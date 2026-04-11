Виплата за перший строковий контракт — що треба знати
07:54, 11 квітня 2026
Рівненський обласний ТЦК роз’яснив питання виплати за перший строковий контракт.
Військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату.
Одноразова виплата у 2026 році:
- Рядовий склад — 26 624 грн
- Сержантський/старшинський склад — 29 952 грн
- Офіцерський склад — 33 280 грн
Хто може укладати контракт:
- Громадяни України, іноземці або особи без громадянства віком від 18 років.
- Громадяни, які проходять військову службу по мобілізації.
