В Киеве мужчина вызвал полицию из-за «ограбления», хотя на самом деле просто потерял свои вещи

Мужчину оштрафовали за ложный вызов полиции.

В Голосеевском районе Киева патрульные привлекли к ответственности мужчину за заведомо ложный вызов спецслужб. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Инспекторы получили сообщение о грабеже и оперативно прибыли на место. В ходе проверки выяснилось, что информация о похищении личных вещей не подтвердилась.

Заявитель объяснил, что на самом деле потерял свои вещи. При этом, по данным полиции, у него были признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители разъяснили мужчине, что за заведомо ложный вызов спецслужб предусмотрена административная ответственность, и вынесли ему постановление по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции напомнили, что за ложный вызов пожарно-спасательных подразделений, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных служб предусмотрен штраф от 850 до 3400 гривен.

