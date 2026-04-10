  1. В Україні

У Києві чоловік викликав поліцію через «грабіж», хоча насправді – просто загубив свої речі

23:12, 10 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловіка оштрафували за неправдивий виклик поліції.
Фото: kyivpatrol
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Голосіївському районі Києва патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за завідомо неправдивий виклик спецслужб. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інспектори отримали повідомлення про грабіж і оперативно прибули на місце. Під час перевірки з’ясувалося, що інформація про викрадення особистих речей не підтвердилася.

Заявник пояснив, що насправді загубив свої речі. При цьому, за даними поліції, він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці роз’яснили чоловікові, що за завідомо неправдивий виклик спецслужб передбачена адміністративна відповідальність, та винесли на нього постанову за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції нагадали, що за неправдивий виклик пожежно-рятувальних підрозділів, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних служб передбачений штраф від 850 до 3400 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ пограбування

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]