У Києві чоловік викликав поліцію через «грабіж», хоча насправді – просто загубив свої речі

Чоловіка оштрафували за неправдивий виклик поліції.

У Голосіївському районі Києва патрульні притягнули до відповідальності чоловіка за завідомо неправдивий виклик спецслужб. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Інспектори отримали повідомлення про грабіж і оперативно прибули на місце. Під час перевірки з’ясувалося, що інформація про викрадення особистих речей не підтвердилася.

Заявник пояснив, що насправді загубив свої речі. При цьому, за даними поліції, він мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці роз’яснили чоловікові, що за завідомо неправдивий виклик спецслужб передбачена адміністративна відповідальність, та винесли на нього постанову за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції нагадали, що за неправдивий виклик пожежно-рятувальних підрозділів, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних служб передбачений штраф від 850 до 3400 гривень.

