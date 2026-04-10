В Киеве запустят «Пасхальный экспресс» для детей и взрослых
23:30, 10 апреля 2026
Праздничную программу с развлечениями, выступлениями и поездками организуют 12 апреля на Киевской детской железной дороге.
12 апреля на Киевской детской железной дороге состоится весеннее празднование для детей и взрослых. Об этом сообщили в «Укрзализныце».
В программе мероприятия предусмотрены сладкие подарки, развлекательные мероприятия, химическое шоу, выступления и анимационная программа.
Также посетителям предложат принять участие в создании пасхального дерева — для этого можно принести с собой писанки и принять участие в оформлении.
Кроме того, все желающие смогут покататься на «Пасхальном экспрессе».
Мероприятие продлится с 12:00 до 15:00. Билеты доступны онлайн.
