В Киеве запустят «Пасхальный экспресс» для детей и взрослых

Праздничную программу с развлечениями, выступлениями и поездками организуют 12 апреля на Киевской детской железной дороге.

12 апреля на Киевской детской железной дороге состоится весеннее празднование для детей и взрослых. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

В программе мероприятия предусмотрены сладкие подарки, развлекательные мероприятия, химическое шоу, выступления и анимационная программа.

Также посетителям предложат принять участие в создании пасхального дерева — для этого можно принести с собой писанки и принять участие в оформлении.

Кроме того, все желающие смогут покататься на «Пасхальном экспрессе».

Мероприятие продлится с 12:00 до 15:00. Билеты доступны онлайн.

