У Києві запустять «Великодній експрес» для дітей і дорослих

23:30, 10 квітня 2026
Святкову програму з розвагами, виступами та поїздками організують 12 квітня на Київській дитячій залізниці.
12 квітня на Київській дитячій залізниці відбудеться весняне святкування для дітей і дорослих. Про це повідомили в Укрзалізниці.

У програмі заходу передбачені солодкі подарунки, розважальні активності, хімічне шоу, виступи та анімаційна програма.

Також відвідувачам запропонують долучитися до створення великоднього дерева — для цього можна принести із собою писанки та взяти участь в оформленні.

Крім того, всі охочі матимуть змогу покататися на «Великодньому експресі».

Захід триватиме з 12:00 до 15:00. Квитки доступні онлайн.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

Лотерейний ринок переводять у «онлайн-контроль»: усі етапи фіксуватимуть в режимі реального часу

Державне агентство ПлейСіті запускає ІТ-систему контролю за лотереями.

