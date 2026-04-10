У Києві запустять «Великодній експрес» для дітей і дорослих
23:30, 10 квітня 2026
Святкову програму з розвагами, виступами та поїздками організують 12 квітня на Київській дитячій залізниці.
12 квітня на Київській дитячій залізниці відбудеться весняне святкування для дітей і дорослих. Про це повідомили в Укрзалізниці.
У програмі заходу передбачені солодкі подарунки, розважальні активності, хімічне шоу, виступи та анімаційна програма.
Також відвідувачам запропонують долучитися до створення великоднього дерева — для цього можна принести із собою писанки та взяти участь в оформленні.
Крім того, всі охочі матимуть змогу покататися на «Великодньому експресі».
Захід триватиме з 12:00 до 15:00. Квитки доступні онлайн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.