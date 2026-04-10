У Києві запустять «Великодній експрес» для дітей і дорослих

Святкову програму з розвагами, виступами та поїздками організують 12 квітня на Київській дитячій залізниці.

12 квітня на Київській дитячій залізниці відбудеться весняне святкування для дітей і дорослих. Про це повідомили в Укрзалізниці.

У програмі заходу передбачені солодкі подарунки, розважальні активності, хімічне шоу, виступи та анімаційна програма.

Також відвідувачам запропонують долучитися до створення великоднього дерева — для цього можна принести із собою писанки та взяти участь в оформленні.

Крім того, всі охочі матимуть змогу покататися на «Великодньому експресі».

Захід триватиме з 12:00 до 15:00. Квитки доступні онлайн.

