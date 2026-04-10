Правительство уволило госсекретаря Минфина Ивана Бочко: кто будет исполнять обязанности
17:59, 10 апреля 2026
В Министерстве финансов Украины произошли кадровые изменения: правительство уволило государственного секретаря Ивана Бочка, а исполнение обязанностей временно возложено на Лесю Иванищук.
Правительство приняло решение уволить Ивана Бочка с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины. В то же время, временное исполнение обязанностей государственного секретаря ведомства возложено на Лесю Иванищук.
Напомним, что Иван Бочко был назначен на должность госсекретаря Минфина в 2025 году. Он отвечал за организационно кадровую стабильность министерства.
