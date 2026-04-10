Ощадбанк проведет технические работы, возможны сбои в операциях: известна дата

«Ощадбанк» сообщил, что в ночь с 11 на 12 апреля проведет плановые технические работы, из-за чего с 00:00 до 06:00 возможны временные задержки или отказы в части операций.

«Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также внедрить новые возможности для вашего удобства», — говорится в сообщении банка.

Ограничения могут касаться операций с картами банка, работы его банкоматов и POS-терминалов, операций в приложениях «Мобильный Ощад» и «ОщадPAY», а также оплат в интернете.

В банке добавили, что после 06:00 12 апреля все сервисы будут работать в полном объеме.

