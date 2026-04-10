Ощадбанк проведе технічні роботи, можливі збої в операціях: відома дата

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Ощадбанк» повідомив, що у ніч з 11 на 12 квітня проведе планові технічні роботи, через що з 00:00 до 06:00 можливі тимчасові затримки або відмови в частині операцій.

«Ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе нам підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для вашої зручності», – йдеться в повідомленні банку.

Обмеження можуть стосуватися операцій з картками банку, роботи його банкоматів і POS-терміналів, операцій у застосунках «Мобільний Ощад» та «ОщадPAY», а також оплат в інтернеті.

У банку додали, що після 06:00 12 квітня всі сервіси працюватимуть у повному обсязі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.