Как установить статус пропавшего без вести лица – объяснили в МВД

23:48, 10 апреля 2026
Подать заявление могут родственники, органы власти или любые свидетели исчезновения.
Фото: armyinform
Министерство внутренних дел сообщило о порядке установления статуса гражданского лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

В МВД подготовили дорожную карту с пошаговым алгоритмом действий, необходимыми документами и процедурой получения выписки из Реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что нужно для установления статуса:

  • собрать всю имеющуюся информацию о пропавшем лице
  • подать письменное заявление в Национальную полицию Украины

В МВД уточнили, что заявление могут подавать родственники, органы власти, общественные организации или любые лица, которым известно о факте исчезновения.

После этого данные вносятся в Реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в течение 24 часов. В ведомстве отмечают, что включение в реестр является официальным подтверждением соответствующего статуса.

Как получить выписку из реестра:

  • подать заявление в Департамент информатизации МВД Украины на электронный адрес [email protected] или обратиться лично по адресу: г. Киев, ул. Богомольца, 10
  • приложить копии паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также документ, подтверждающий родственные связи с пропавшим без вести лицом

Проверка представленных данных длится до 30 дней. По завершении процедуры выписка направляется по указанному заявителем адресу.

