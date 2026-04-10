Як встановити статус зниклої безвісти особи – пояснили в МВС

Міністерство внутрішніх справ повідомило про порядок встановлення статусу цивільної особи, яка зникла безвісти за особливих обставин.

У МВС підготували дорожню карту з покроковим алгоритмом дій, необхідних документів та процедурою отримання витягу з Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що потрібно для встановлення статусу:

зібрати всю наявну інформацію про зниклу особу

подати письмову заяву до Національної поліції України

У МВС уточнили, що заяву можуть подавати родичі, органи влади, громадські організації або будь-які особи, яким відомо про факт зникнення.

Після цього дані вносяться до Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин протягом 24 годин. У відомстві зазначають, що включення до реєстру є офіційним підтвердженням відповідного статусу.

Як отримати витяг з реєстру:

подати заяву до Департаменту інформатизації МВС України на електронну адресу [email protected] або звернутися особисто за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10

додати копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також документ, який підтверджує родинні зв’язки зі зниклою безвісти особою

Перевірка поданих даних триває до 30 днів. Після завершення процедури витяг надсилається на вказану заявником адресу.

