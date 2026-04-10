  В Украине

Кабмин утвердил Порядок проведения постинвестиционной оценки масштабного публичного инвестпроекта

18:41, 10 апреля 2026
Кабинет Министров утвердил Порядок проведения постинвестиционной оценки масштабного публичного инвестиционного проекта. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Порядком определено, что постинвестиционная оценка масштабного публичного инвестиционного проекта (проекта ориентировочной стоимостью более 400 млн гривен) проводится инициатором проекта (органом государственной власти, местного самоуправления) после итоговой оценки инвестиционного проекта и предусматривает, что инициатор масштабного проекта в месячный срок со дня обнародования заключения об итоговой оценке состояния реализации масштабного публичного инвестиционного проекта обеспечивает утверждение постинвестиционного плана проекта (разрабатывается на период, составляющий пять с половиной лет и включает первичную постинвестиционную оценку, которая осуществляется через три года после завершения проекта, и итоговую — через пять лет).

Постинвестиционная оценка предусматривает, в частности, проведение проверки: влияния проекта на достижение стратегических целей и задач программных документов на государственном, региональном и местном уровнях; инвестиционного эффекта от реализации проекта; общественного воздействия проекта (экономический рост, качество жизни и благосостояние населения, окружающая среда и климат).

