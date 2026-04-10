Кабмін затвердив Порядок проведення постінвестиційної оцінки масштабного публічного інвестпроекту

Порядком визначено, що постінвестиційна оцінка масштабного публічного інвестиційного проекту проводиться ініціатором проекту після завершальної оцінки інвестиційного проекту.

Кабінет Міністрів затвердив Порядок проведення постінвестиційної оцінки масштабного публічного інвестиційного проекту. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Порядком визначено, що постінвестиційна оцінка масштабного публічного інвестиційного проекту (проекту орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень) проводиться ініціатором проекту (органом державної влади, місцевого самоврядування) після завершальної оцінки інвестиційного проекту і передбачає, що ініціатором масштабного проекту в місячний строк з дня оприлюднення висновку про завершальну оцінку стану реалізації масштабного публічного інвестиційного проекту забезпечується затвердження постінвестиційного плану проекту (розробляється на період, який становить п’ять з половиною років і включає первинну постінвестиційну оцінку, яка здійснюється через три роки після завершення проекту, та підсумкову – через п’ять років).

Постінвестиційна оцінка передбачає, зокрема, проведення перевірки: впливу проекту на досягнення стратегічних цілей і завдань програмних документів на державному, регіональному та місцевому рівні; інвестиційного ефекту від реалізації проекту; суспільного впливу проекту (економічне зростання, якість життя та добробут населення, довкілля і клімат).

