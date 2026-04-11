  В Украине

Теория в автошколе имеет «срок годности» — что нужно знать кандидатам в водители

00:06, 11 апреля 2026
В МВД напомнили, что свидетельство об окончании теоретического обучения в автошколе действует в течение одного года.
Главный сервисный центр МВД сообщил, что свидетельство об окончании теоретического обучения в автошколе действует в течение одного года.

В течение этого периода кандидат в водители должен сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения в сервисном центре МВД.

В ведомстве уточнили, что отсчет срока действия начинается с момента внесения автошколой данных в Единый государственный реестр МВД. Бумажные свидетельства не выдаются — вся информация доступна администраторам в цифровом формате.

Что нужно для сдачи теоретического экзамена:

  • ▪️ паспорт или ID-карта с выпиской о месте жительства
  • ▪️ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • ▪️ медицинская справка

Формат экзамена:

  • 20 вопросов
  • 20 минут на выполнение
  • допускается не более 2 ошибок

В МВД отмечают, что количество попыток сдачи экзамена в течение года неограниченно. При этом повторная попытка возможна не ранее чем через 10 календарных дней — на 11-й день после неудачной сдачи.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Орест Мандзий: что известно о новом лице таможенной реформы в Украине

Назначение Ореста Мандзия главой Гостаможслужбы стало выполнением очередного структурного маяка МВФ и ключевым шагом к реформе таможни.

Из проекта Гражданского кодекса исключили норму о «нежелании иметь детей» как основании для расторжения брака

В Раду подали обновлённый проект Гражданского кодекса без норм о репродуктивных основаниях для расторжения брака.

Штрафы и цифровой контроль: правительство и Рада по-разному видят подход к финансовым нарушениям

В Верховной Раде подчеркивают необходимость сбалансировать штрафы и повысить эффективность финансового контроля через цифровизацию.

Рейтинг рисков и аудит вместо штрафов: Верховная Рада установила новые правила проверок бизнеса

Закон о госнадзоре внедряет новые инструменты защиты предпринимателей, такие как остановка бизнеса только через суд и право на консультацию.

Лотерейный рынок переводят в «онлайн-контроль»: все этапы будут фиксировать в режиме реального времени

Государственное агентство ПлейСити запускает ИТ-систему контроля за лотереями

