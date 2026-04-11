Теория в автошколе имеет «срок годности» — что нужно знать кандидатам в водители
Главный сервисный центр МВД сообщил, что свидетельство об окончании теоретического обучения в автошколе действует в течение одного года.
В течение этого периода кандидат в водители должен сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения в сервисном центре МВД.
В ведомстве уточнили, что отсчет срока действия начинается с момента внесения автошколой данных в Единый государственный реестр МВД. Бумажные свидетельства не выдаются — вся информация доступна администраторам в цифровом формате.
Что нужно для сдачи теоретического экзамена:
- ▪️ паспорт или ID-карта с выпиской о месте жительства
- ▪️ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- ▪️ медицинская справка
Формат экзамена:
- 20 вопросов
- 20 минут на выполнение
- допускается не более 2 ошибок
В МВД отмечают, что количество попыток сдачи экзамена в течение года неограниченно. При этом повторная попытка возможна не ранее чем через 10 календарных дней — на 11-й день после неудачной сдачи.
