  1. В Україні

Теорія в автошколі має «термін придатності» – що потрібно знати кандидатам у водії

00:06, 11 квітня 2026
У МВС нагадали, що свідоцтво про теоретичне навчання в автошколі дійсне протягом одного року.
Головний сервісний центр МВС повідомив, що свідоцтво про закінчення теоретичного навчання в автошколі є чинним протягом одного року.

Протягом цього періоду кандидат у водії має скласти теоретичний іспит із правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС.

У відомстві уточнили, що відлік строку дії починається з моменту внесення автошколою даних до Єдиного державного реєстру МВС. Паперові свідоцтва не видаються — уся інформація доступна адміністраторам у цифровому форматі.

Що потрібно для складання теоретичного іспиту:

  • ▪️ паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання
  • ▪️ реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
  • ▪️ медична довідка

Формат іспиту:

  • 20 запитань
  • 20 хвилин на виконання
  • допускається не більше 2 помилок

У МВС зазначають, що кількість спроб складання іспиту є необмеженою протягом року. Водночас повторна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів — на 11-й день після невдалої здачі.

