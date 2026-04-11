Теорія в автошколі має «термін придатності» – що потрібно знати кандидатам у водії

Головний сервісний центр МВС повідомив, що свідоцтво про закінчення теоретичного навчання в автошколі є чинним протягом одного року.

Протягом цього періоду кандидат у водії має скласти теоретичний іспит із правил дорожнього руху в сервісному центрі МВС.

У відомстві уточнили, що відлік строку дії починається з моменту внесення автошколою даних до Єдиного державного реєстру МВС. Паперові свідоцтва не видаються — уся інформація доступна адміністраторам у цифровому форматі.

Що потрібно для складання теоретичного іспиту:

▪️ паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання

▪️ реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

▪️ медична довідка

Формат іспиту:

20 запитань

20 хвилин на виконання

допускається не більше 2 помилок

У МВС зазначають, що кількість спроб складання іспиту є необмеженою протягом року. Водночас повторна спроба можлива не раніше ніж через 10 календарних днів — на 11-й день після невдалої здачі.

