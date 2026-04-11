Инвалидность за 25 000 долларов: на Буковине разоблачили женщину, которая обещала повлиять на медиков

За деньги женщина обещала повлиять на оформление необходимых медицинских документов.

На Буковине правоохранители разоблачили женщину, которая подозревается в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

53-летняя жительница Черновцов пообещала мужчине содействие в оформлении медицинских документов для установления группы инвалидности. Она уверяла, что якобы имеет влиятельные связи среди должностных лиц медицинских учреждений и экспертных комиссий, которые принимают соответствующие решения, и за деньги может помочь ему «решить вопрос».

Свои «услуги» она оценила в 25 тысяч долларов США. За эти средства она обещала повлиять на оформление необходимых медицинских документов, результатов обследований с диагнозом, связанным с заболеваниями позвоночника и гастроэнтерологии, и в итоге — на установление группы инвалидности.

8 апреля во время получения неправомерной выгоды полицейские задержали женщину. Ей уже сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

