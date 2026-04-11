  1. В Украине

Инвалидность за 25 000 долларов: на Буковине разоблачили женщину, которая обещала повлиять на медиков

07:36, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За деньги женщина обещала повлиять на оформление необходимых медицинских документов.
Инвалидность за 25 000 долларов: на Буковине разоблачили женщину, которая обещала повлиять на медиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине правоохранители разоблачили женщину, которая подозревается в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

53-летняя жительница Черновцов пообещала мужчине содействие в оформлении медицинских документов для установления группы инвалидности. Она уверяла, что якобы имеет влиятельные связи среди должностных лиц медицинских учреждений и экспертных комиссий, которые принимают соответствующие решения, и за деньги может помочь ему «решить вопрос».

Свои «услуги» она оценила в 25 тысяч долларов США. За эти средства она обещала повлиять на оформление необходимых медицинских документов, результатов обследований с диагнозом, связанным с заболеваниями позвоночника и гастроэнтерологии, и в итоге — на установление группы инвалидности.

8 апреля во время получения неправомерной выгоды полицейские задержали женщину. Ей уже сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]