Инвалидность за 25 000 долларов: на Буковине разоблачили женщину, которая обещала повлиять на медиков
На Буковине правоохранители разоблачили женщину, которая подозревается в злоупотреблении влиянием. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
53-летняя жительница Черновцов пообещала мужчине содействие в оформлении медицинских документов для установления группы инвалидности. Она уверяла, что якобы имеет влиятельные связи среди должностных лиц медицинских учреждений и экспертных комиссий, которые принимают соответствующие решения, и за деньги может помочь ему «решить вопрос».
Свои «услуги» она оценила в 25 тысяч долларов США. За эти средства она обещала повлиять на оформление необходимых медицинских документов, результатов обследований с диагнозом, связанным с заболеваниями позвоночника и гастроэнтерологии, и в итоге — на установление группы инвалидности.
8 апреля во время получения неправомерной выгоды полицейские задержали женщину. Ей уже сообщили о подозрении.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.