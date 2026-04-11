Інвалідність за 25000 доларів: на Буковині викрили жінку, яка обіцяла вплинути на медиків

За гроші жінка обіцяла вплинути на оформлення необхідних медичних документів.

На Буковині правоохоронці викрили жінку, яка підозрюється у зловживанні впливом. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

53-річна жителька Чернівців пообіцяла чоловікові посприяти в оформленні медичних документів для встановлення групи інвалідності. Вона запевнила, що нібито має впливові зв’язки серед посадових осіб медичних установ і експертних комісій, які ухвалюють відповідні рішення та за гроші може допомогти йому «вирішити питання».

Свої «послуги» оцінила у 25 тисяч доларів США. За ці кошти вона обіцяла вплинути на оформлення необхідних медичних документів, результатів обстежень з діагнозом пов’язаним з хворобами хребта та гастроентерології і, зрештою, - у встановленні групи інвалідності.

8 квітня під час отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали жінку. Їй вже повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває.

