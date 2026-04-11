  1. В Україні

Інвалідність за 25000 доларів: на Буковині викрили жінку, яка обіцяла вплинути на медиків

07:36, 11 квітня 2026
За гроші жінка обіцяла вплинути на оформлення необхідних медичних документів.
На Буковині правоохоронці викрили жінку, яка підозрюється у зловживанні впливом. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

53-річна жителька Чернівців пообіцяла чоловікові посприяти в оформленні медичних документів для встановлення групи інвалідності. Вона запевнила, що нібито має впливові зв’язки серед посадових осіб медичних установ і експертних комісій, які ухвалюють відповідні рішення та за гроші може допомогти йому «вирішити питання».

Свої «послуги» оцінила у 25 тисяч доларів США. За ці кошти вона обіцяла вплинути на оформлення необхідних медичних документів, результатів обстежень з діагнозом пов’язаним з хворобами хребта та гастроентерології і, зрештою, - у встановленні групи інвалідності.

8 квітня під час отримання неправомірної вигоди поліцейські затримали жінку. Їй вже повідомили про підозру.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування триває.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Лікарням дозволять ігнорувати цінові пороги на ліки для військових

Цивільні лікарні на відміну від військових госпіталів, обмежені у виборі препаратів і можуть призначати лише ті, що передбачені Кабміном та МОЗ.

Орест Мандзій: що відомо про нове обличчя митної реформи в України

Призначення Ореста Мандзія головою Держмитної служби стало виконанням чергового структурного маяка МВФ та ключовим кроком до реформи митниці.

Із проєкту Цивільного кодексу вилучили норму про «небажання мати дітей» як підставу для розлучення

До Ради подали оновлений проєкт Цивільного кодексу без норм про репродуктивні підстави для розірвання шлюбу.

Штрафи і цифровий контроль: уряд і Рада по-різному бачать підхід до фінансових порушень

У Верховній Раді наголошують на потребі збалансувати штрафи та посилити ефективність фінансового контролю через цифровізацію.

Рейтинг ризику та аудит замість штрафів: Верховна Рада встановила нові правила перевірок бізнесу

Закон про держнагляд впроваджує нові інструменти захисту підприємців, такі як зупинка бізнесу лише через суд та право на консультацію.

