  1. В Украине

Требовали деньги у предпринимателей: в Киевской области разоблачили группу рэкетиров

07:18, 11 апреля 2026
Фото: ОГП
В Киевской области правоохранители разоблачили и пресекли деятельность организованной группы, действовавшей в столице и области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что в 2025–2026 годах семеро мужчин из города Малин Житомирской области совершали тяжкие преступления против собственности — вымогательство и поджоги имущества, в частности предпринимателей. Среди задокументированного — поджог дверей квартиры потерпевшего и попытка поджога его автомобиля.

7 апреля 2026 года правоохранители провели 34 обыска в Киевской области, Житомирской области и столице. Изъяты огнестрельное и холодное оружие, гранаты, средства конспирации, поддельные документы, телефоны, деньги и автомобили.

Задержаны 6 участников, еще один объявлен в розыск. Им сообщено о подозрении. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Продолжается установление всех обстоятельств и других эпизодов преступной деятельности.

прокуратура

