Вимагали гроші у підприємців: на Київщині викрили групу рекетирів

07:18, 11 квітня 2026
Фото: ОГП
У Київській області правоохоронці викрили та припинили діяльність організованої групи, що діяла у столиці та області. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що у 2025-2026 роках семеро чоловіків із міста Малин Житомирської області вчиняли тяжкі злочини проти власності - вимагання та підпали майна, зокрема підприємців. Серед задокументованого - підпал дверей квартири потерпілого та спроба підпалу його автомобіля.

7 квітня 2026 року правоохоронці провели 34 обшуки на Київщині, Житомирщині та в столиці. Вилучено вогнепальну і холодну зброю, гранати, засоби конспірації, підроблені документи, телефони, кошти та автомобілі.

Затримано 6 учасників, ще одного оголошено в розшук. Їм повідомлено про підозру. Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

Триває встановлення всіх обставин та інших епізодів злочинної діяльності.

прокуратура

