Как получить готовый заграничный паспорт, находясь за границей
10:19, 11 апреля 2026
Забрать документ можно в Паспортном сервисе или в Посольстве и консульстве Украины.
Паспортный сервис разъяснил вопрос получения готового заграничного паспорта, если человек находится за границей.
Там подчеркнули, что ехать в Украину, чтобы забрать готовый документ, не обязательно.
Куда обращаться?
ГП «Документ» (Паспортный сервис)
Посольства и консульства Украины
Что нужно сделать?
Человек приходит в учреждение, заполняет заявление на пересылку документа, и ему сообщают ориентировочные сроки доставки.
Также украинцам посоветовали заранее проверять срок действия паспортов, чтобы поездки приносили только удовольствие.
