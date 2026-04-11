Как получить готовый заграничный паспорт, находясь за границей

Забрать документ можно в Паспортном сервисе или в Посольстве и консульстве Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паспортный сервис разъяснил вопрос получения готового заграничного паспорта, если человек находится за границей.

Там подчеркнули, что ехать в Украину, чтобы забрать готовый документ, не обязательно.

Куда обращаться?

ГП «Документ» (Паспортный сервис)

Посольства и консульства Украины

Что нужно сделать?

Человек приходит в учреждение, заполняет заявление на пересылку документа, и ему сообщают ориентировочные сроки доставки.

Также украинцам посоветовали заранее проверять срок действия паспортов, чтобы поездки приносили только удовольствие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.