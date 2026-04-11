Як отримати готовий закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном
10:19, 11 квітня 2026
Забрати документ можна в Паспортному сервісі або у Посольстві та консульстві України.
Паспортний Сервіс роз’яснив питання отримання готового закордонного паспорту, якщо особа перебуває за кордоном.
Там підкреслили, що їхати в Україну, щоб забрати готовий документ, не обов’язково.
Куди звертатися?
1. ДП «Документ» (Паспортний сервіс)
2. Посольства та консульства України
Що потрібно зробити?
Особа приходе до установи, заповнює заяву на пересилання документа, і їй повідомляють орієнтовні терміни доставки.
Також українцям порадили перевіряти термін дії паспортів заздалегідь, щоб подорожі приносили лише задоволення.
