  В Украине

Командира 11-го корпуса ВСУ Сергея Сирченко сняли с должности после потери Северска

10:37, 11 апреля 2026
Сергей Сирченко покинул должность командира 11-го армейского корпуса.
Командир 11-го армейского корпуса ВСУ Сергей Сирченко оставил свою должность. 

Пресс-служба подразделения обнародовала заявление Сирченко, где он поблагодарил подчиненных за сотрудничество на протяжении 500 дней на должности.

«Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой — вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало — давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не становился за вами», — заявил Сирченко. 

По данным СМИ, Сергея Сирченко сняли с должности после оккупации россиянами Северска Донецкой области.

Напомним, в декабре 2024 года Сирченко был назначен командиром 11-го армейского корпуса и командующим ОТУ «Луганск». 

23 декабря 2025 года ВСУ были вынуждены отойти из города, с того дня он оккупирован российскими войсками.

