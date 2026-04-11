Командира 11-го корпуса ВСУ Сергея Сирченко сняли с должности после потери Северска

Сергей Сирченко покинул должность командира 11-го армейского корпуса.

Пресс-служба подразделения обнародовала заявление Сирченко, где он поблагодарил подчиненных за сотрудничество на протяжении 500 дней на должности.

«Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой — вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало — давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не становился за вами», — заявил Сирченко.

По данным СМИ, Сергея Сирченко сняли с должности после оккупации россиянами Северска Донецкой области.

Напомним, в декабре 2024 года Сирченко был назначен командиром 11-го армейского корпуса и командующим ОТУ «Луганск».

23 декабря 2025 года ВСУ были вынуждены отойти из города, с того дня он оккупирован российскими войсками.

