  1. В Україні

Командира 11-го корпусу ЗСУ Сергія Сірченка зняли з посади після втрати Сіверська

10:37, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сергій Сірченко залишив посаду командира 11-го армійського корпусу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Командир 11-го армійського корпусу ЗСУ Сергій Сірченко покинув свою посаду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Пресслужба підрозділу оприлюднила заяву Сірченка, де він подякував підлеглим за співпрацю впродовж 500 днів на посаді.

«Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами», - заявив Сірченко.

За даними ЗМІ, Сергія Сірченка зняли з посади після окупації росіянами Сіверська Донецької області.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Сірченко був призначений командиром 11-го армійського корпусу та командувачем ОТУ «Луганськ».

23 грудня 2025 року ЗСУ були вимушені відійти з міста, з того дня воно окуповане російськими військами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]