Командира 11-го корпусу ЗСУ Сергія Сірченка зняли з посади після втрати Сіверська

Командир 11-го армійського корпусу ЗСУ Сергій Сірченко покинув свою посаду.

Пресслужба підрозділу оприлюднила заяву Сірченка, де він подякував підлеглим за співпрацю впродовж 500 днів на посаді.

«Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами», - заявив Сірченко.

За даними ЗМІ, Сергія Сірченка зняли з посади після окупації росіянами Сіверська Донецької області.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Сірченко був призначений командиром 11-го армійського корпусу та командувачем ОТУ «Луганськ».

23 грудня 2025 року ЗСУ були вимушені відійти з міста, з того дня воно окуповане російськими військами.

