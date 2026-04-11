  1. В Украине

«Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме

11:13, 11 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мошенники играют на доверии: пишут, что «подошла ваша очередь» на получение помощи и предлагают нажать + и ждать звонка.
«Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мошенники начали рассылать украинцам фишинговые сообщения о якобы «социальных выплатах». Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники играют на доверии: пишут, что «подошла ваша очередь» на получение помощи и предлагают нажать + и ждать звонка.

«Они представляются “представителями ООН”. При этом часто допускают характерные ошибки — например, пишут с аккаунта с женским именем, но в тексте называют себя в мужском роде.

Далее просят передать последние 4 цифры кода, который приходит в Viber. Это и есть ключ — так мошенники получают доступ к аккаунтам или персональным данным.

Никогда не передавайте никакие коды — даже если сообщение выглядит «официально», — добавили в Центре.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]