«Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме
Мошенники начали рассылать украинцам фишинговые сообщения о якобы «социальных выплатах». Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники играют на доверии: пишут, что «подошла ваша очередь» на получение помощи и предлагают нажать + и ждать звонка.
«Они представляются “представителями ООН”. При этом часто допускают характерные ошибки — например, пишут с аккаунта с женским именем, но в тексте называют себя в мужском роде.
Далее просят передать последние 4 цифры кода, который приходит в Viber. Это и есть ключ — так мошенники получают доступ к аккаунтам или персональным данным.
Никогда не передавайте никакие коды — даже если сообщение выглядит «официально», — добавили в Центре.
