«Вам надійшла виплата»: українців попередили про нову шахрайську схему

Шахраї грають на довірі: пишуть, що «надійшла ваша черга» на отримання допомоги й пропонують натиснути + та чекати на дзвінок.

Шахраї почали розсилати українцям фішингові повідомлення про нібито «соціальні виплати». Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій.

У відомстві підкреслили, що зловмисники грають на довірі: пишуть, що «надійшла ваша черга» на отримання допомоги й пропонують натиснути + та чекати на дзвінок.

«Вони представляються «представниками ООН», При цьому часто допускають характерні помилки - наприклад, пишуть із акаунту з жіночим ім’ям, але в тексті називають себе в чоловічому роді.

Далі - просять передати останні 4 цифри коду, який приходить у Viber. Це і є ключ - так шахраї отримують доступ до акаунтів або персональних даних.

Ніколи не передавайте жодні коди - навіть якщо повідомлення виглядає «офіційно», - додали у Центрі.

