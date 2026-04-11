Из Киева в аэропорт Кишинева: Укрзализныця запускает тестовый рейс

Укрзализныця сообщила, что совместно с молдавскими коллегами запускает тестовую поездку до станции Ревака возле международного аэропорта Кишинева.

13 апреля рейс поезда №351 Киев — Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.

«Тестовая поездка покажет актуальность остановки рядом с аэропортом и, при значительном спросе среди путешественников, Ревака может появиться в маршруте 351 поезда на постоянной основе», — говорится в заявлении.

