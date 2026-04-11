  В Украине

Из Киева в аэропорт Кишинева: Укрзализныця запускает тестовый рейс

12:25, 11 апреля 2026
13 апреля рейс поезда №351 Киев — Кишинев будет продлен до Реваки.
Из Киева в аэропорт Кишинева: Укрзализныця запускает тестовый рейс
Укрзализныця сообщила, что совместно с молдавскими коллегами запускает тестовую поездку до станции Ревака возле международного аэропорта Кишинева.

13 апреля рейс поезда №351 Киев — Кишинев будет продлен до Реваки. Там пассажиров будет ждать бесплатный шаттл до аэропорта.

«Тестовая поездка покажет актуальность остановки рядом с аэропортом и, при значительном спросе среди путешественников, Ревака может появиться в маршруте 351 поезда на постоянной основе», — говорится в заявлении.

Укрзализныця

