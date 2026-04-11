  1. В Україні

З Києва до аеропорту Кишинева: Укрзалізниця запускає тестовий рейс

12:25, 11 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
13 квітня рейс поїзду 351 Київ – Кишинів буде продовжено до Реваки.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

13 квітня рейс поїзду 351 Київ – Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.

«Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрзалізниця

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]