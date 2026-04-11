З Києва до аеропорту Кишинева: Укрзалізниця запускає тестовий рейс

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

13 квітня рейс поїзду 351 Київ – Кишинів буде продовжено до Реваки. Там на пасажирів чекатиме безкоштовний шатл до аеропорту.

«Тестова поїздка покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом і, за умови значного попиту серед мандрівників, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі», - йдеться у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.