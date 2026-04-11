На границе с Польшей образовались большие очереди: какие пункты пропуска загружены

Названы пункты пропуска на границе, где образовались значительные очереди.

Фото: varta1.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На границе с Польшей на въезд в Украину сразу на нескольких пунктах пропуска фиксируются очереди из десятков автомобилей. Об этом сообщила Госпогранслужба.

«Во Львовской области зафиксировано накопление транспорта на въезд в Украину», — подчеркнули в ведомстве.

На въезд в Украину:

в пункте пропуска «Угринов» ожидали 10 легковых автомобилей;

в «Краковце» — 60 авто;

в «Шегинях» — 70 авто.

Также фиксировалось накопление автобусов на въезд в Украину: в «Краковце» — 6, в «Шегинях» — 10 единиц.

В то же время на других пунктах пропуска Львовской области движение остается свободным. В направлении выезда из Украины накопления не зафиксировано.

«Рекомендуем учитывать текущую ситуацию при планировании поездки и выбирать менее загруженные пункты пропуска», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.