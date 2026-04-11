На кордоні з Польщею утворилися великі черги: які пункти пропуску завантажені
На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів. Про це повідомила Держприкордонслужба.
«На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну», - підкреслили у Держприкордонслужбі.
На в'їзд в Україну:
у пункті пропуску «Угринів» очікували 10 легкових автомобілів;
у «Краківці» – 60 авто;
у «Шегинях» – 70 авто.
Також фіксувалося накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у «Краківці» – 6, у «Шегинях» – 10 одиниць.
Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано.
«Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску», - додали у відомстві.
