На кордоні з Польщею утворилися великі черги: які пункти пропуску завантажені

Назвали пункти пропуску на кордоні, на яких утворились великі черги.

На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів. Про це повідомила Держприкордонслужба.

«На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну», - підкреслили у Держприкордонслужбі.

На в'їзд в Україну:

у пункті пропуску «Угринів» очікували 10 легкових автомобілів;

у «Краківці» – 60 авто;

у «Шегинях» – 70 авто.

Також фіксувалося накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у «Краківці» – 6, у «Шегинях» – 10 одиниць.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано.

«Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску», - додали у відомстві.

