$4000 за перевод в тыл: в Одессе будут судить военного психолога

Женщина требовала 4000 долларов от знакомых военнослужащего за содействие в его переводе из зоны боевых действий в тыловое подразделение.

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военного психолога. Ее обвиняют в злоупотреблении влиянием.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, женщина требовала 4000 долларов США от знакомых военнослужащего за содействие в его переводе из зоны боевых действий в тыловое подразделение.

Речь шла об оформлении документов для дальнейшего прохождения службы в одной из воинских частей на территории Одессы или области без направления на передовую. Кроме того, обвиняемая обещала в дальнейшем оформить документы об увольнении со службы в рядах ВСУ и снятии с воинского учета.

Она уверяла, что имеет необходимые связи и может повлиять на принятие соответствующего решения должностными лицами воинской части.

В прокуратуре напомнили, что в январе этого года правоохранители задержали военного психолога во время получения второй части неправомерных средств в размере 2500 долларов США в ее квартире.

