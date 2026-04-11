$4000 за переведення в тил: в Одесі судитимуть військову психологиню

Жінка вимагала 4000 доларів від знайомих військовослужбовця за сприяння в його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу.

У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно військової психологині. Її обвинувачують у зловживанні впливом.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, жінка вимагала 4000 доларів США від знайомих військовослужбовця за сприяння в його переведенні із зони бойових дій до тилового підрозділу.

Йшлося про оформлення документів для подальшого проходження служби в одній із військових частин на території Одеси або області без направлення на передову. Крім того, обвинувачена обіцяла в подальшому зробити документи про звільнення зі служби лав ЗСУ та зняття з військового обліку.

Вона запевняла, що має необхідні зв’язки та може вплинути на прийняття відповідного рішення посадовими особами військової частини.

У прокуратурі нагадали, у січні цього року правоохоронці затримали військову психологиню під час одержання другої частини неправомірних коштів у 2500 доларів США в її квартирі.

