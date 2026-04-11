Налог на недвижимость: что делать, если пришло НУР

Главное управление ГНС в г. Киеве объяснило, на что прежде всего следует обратить внимание, когда в почтовом ящике или в Электронном кабинете появляется налоговое уведомление-решение (НУР) по налогу на недвижимость.

Сроки и условия оплаты

С момента получения НУР владелец недвижимости имеет 60 дней, чтобы уплатить налог.

Важно: даже если уведомление не пришло, но вы являетесь владельцем недвижимости, обязанность по уплате налога сохраняется. Проверить начисления можно самостоятельно.

Когда стоит обратиться за сверкой?

Прежде чем вносить средства, внимательно проверьте данные. Обратиться в налоговую для сверки стоит, если:

в НУР указан объект, который вам не принадлежит;

сумма налога выглядит неправильной;

выявлены ошибки в площади, доле собственности, периоде владения или льготах;

недвижимость есть, но НУР так и не пришло.

