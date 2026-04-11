  1. В Україні

Податок на нерухомість: що робити, якщо надійшло ППР

18:09, 11 квітня 2026
З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок.
Податок на нерухомість: що робити, якщо надійшло ППР
Головне управління ДПС у м. Києві пояснило, на що насамперед слід звернути увагу, коли у поштовій скриньці або в Електронному кабінеті з’явилося податкове повідомлення-рішення (ППР) щодо податку на нерухомість.

Терміни та умови оплати

З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок.

Важливо: навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов’язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно.

Коли варто звернутися за звіркою?

Перш ніж вносити кошти, уважно перевірте дані. Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:

- у ППР вказано об’єкт, який вам не належить;

- сума податку виглядає неправильною;

- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;

- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

2 млн чоловіків знімуть із розшуку ТЦК, але для них будуть жорсткі нововведення — Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про масштабне перевантаження системи та можливу амністію для двох мільйонів військовозобов’язаних.

Податки «заморозять»: у Раді пропонують мораторій на зміни під час війни

Новий законопроєкт передбачає мораторій на зміну елементів податків і зборів під час воєнного стану та протягом року після нього.

Комітет з питань Регламенту виявив правові колізії у законопроєкті про дисциплінарну відповідальність суддів КСУ

Регламентний комітет направив профільному комітету пропозицію доопрацювати норми про представника ВРУ в КСУ.

Воєнний стан не може бути підставою для прогулу: роботодавцям перепишуть правила звільнення працівників

У Раді пропонують уточнити підстави для звільнення працівників, які відсутні на роботі протягом трьох годин.

