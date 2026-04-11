Податок на нерухомість: що робити, якщо надійшло ППР
Головне управління ДПС у м. Києві пояснило, на що насамперед слід звернути увагу, коли у поштовій скриньці або в Електронному кабінеті з’явилося податкове повідомлення-рішення (ППР) щодо податку на нерухомість.
Терміни та умови оплати
З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок.
Важливо: навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов’язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно.
Коли варто звернутися за звіркою?
Перш ніж вносити кошти, уважно перевірте дані. Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:
- у ППР вказано об’єкт, який вам не належить;
- сума податку виглядає неправильною;
- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;
- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.
