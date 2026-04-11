Податок на нерухомість: що робити, якщо надійшло ППР

З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок.

Головне управління ДПС у м. Києві пояснило, на що насамперед слід звернути увагу, коли у поштовій скриньці або в Електронному кабінеті з’явилося податкове повідомлення-рішення (ППР) щодо податку на нерухомість.

Терміни та умови оплати

З моменту отримання ППР власник нерухомості має 60 днів, щоб сплатити податок.

Важливо: навіть якщо повідомлення не надійшло, але ви є власником нерухомості, обов’язок зі сплати податку залишається. Перевірити нарахування можна самостійно.

Коли варто звернутися за звіркою?

Перш ніж вносити кошти, уважно перевірте дані. Звернутися до податкової для звірки варто, якщо:

- у ППР вказано об’єкт, який вам не належить;

- сума податку виглядає неправильною;

- виявлено помилки у площі, частці власності, періоді володіння або пільгах;

- нерухомість є, але ППР так і не надійшло.

